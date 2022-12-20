Х5 запустила сервис по аналитике персональных трат на продукты

X5 Group, российская продуктовая розничная компания, объявила о запуске сервиса персональной аналитики для каждого участника «Х5 клуба». Сервис реализован на отдельной странице личного кабинета покупателя и позволяет получить потребителю анализ собственных трат в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» за 2022 г. Продукт является собственной разработкой Х5, он впервые реализован в продуктовом ритейле с такой глубиной аналитических данных.

Впервые клиенты торговых сетей Х5 смогут увидеть свою личную аналитику по совершенным покупкам в течение года, а также статистику по конкретным продуктам: например, какой товар приобретали чаще всего или сколько килограммов бананов пользователь купил за конкретный период. На странице есть данные о накопленных баллах за год и на что их можно потратить. Сервис поможет также оценить свои расходы, сэкономленные на промо-акциях деньги и выгоду за использованные баллы.

Также Х5 обновила личный кабинет клиента для отслеживания уровня кешбэка с покупок в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Теперь покупатели смогут контролировать чековую историю в едином профиле пользователя X5ID, анализировать собственные траты по категориям и отслеживать начисление баллов программы лояльности. В личном кабинете клиента также появился раздел-витрина единого центра партнёрств Х5. С помощью неё пользователи смогут обменять баллы «Х5 клуба» на партнёрские промокоды или другие предложения.

«Для того, чтобы помогать нашим клиентам экономить на каждодневных покупках, помимо удобных продуктов – программы лояльности «Х5 Клуб» и подписочного сервиса «Пакет» – мы должны были дать им в руки инструменты персональной аналитики. Вот почему мы запустили сразу два сервиса – страницу, где можно подвести ваши персональные итоги года в продуктовом ритейле, и личный кабинет, где за собственными тратами можно следить в режиме 24/7. Примеров такого мультиформатного личного кабинета в ритейле нам не встречалось. Для запуска мы смотрели не только на западный, но и на азиатский опыт, где подобные сервисы очень популярны. Реализация этих сервисов была бы невозможна без прорывного развития системы идентификации X5ID, где уже зарегистрировано более 26 млн пользователей и накоплен огромный массив данных, – сказал Евгений Галимский, директор по развитию сервиса идентификации и подписки Х5 Group. – Кстати, мои персональные итоги не особенно отличаются от поведения среднестатистического россиянина. Любимым продуктом стала вода, я активно коплю баллы – 174 тыс. баллов позволят мне купить 387 кружек кофе. Каждый пользователь теперь может составить свой собственный профиль покупателя».

Также Х5 в преддверии запуска сервиса провела исследование и выяснила, какие категории и конкретные товары стали самыми популярными в 2022 г. В ходе исследования были проанализированы данные 68 млн посетителей торговых сетей X5.

Самыми популярными продуктами стали бананы – на них пришлась четверть трат (22,15%). Второе и третье место по популярности занимают картофель (20,33%) и сахар-песок (11,87%). Помимо бананов из фруктов, россияне предпочитают яблоки сезонные (8,49%) и мандарины (7,23%). Из овощей большего всего приобретали томаты (6,78%), лук репчатый (6,07%) и капусту белокочанную (5,46%). Арбузы (6,36%) пользовались большим спросом, чем тушка цыпленка (5,26%).

В 2022 г. самой популярной категорией у россиян стали продукты из категории «хлеб» (13,44%). На втором месте оказались овощи (12,35%). У респондентов в приоритете стоит забота о питомцах, именно поэтому влажный корм для кошек (11,93%) опережает пиво (11,9%) и даже йогурты с десертами (10,62%). Далее по количеству совершенных оплат идет покупка табака (8,53%).

В течение года россияне предпочитали при походе в магазин или оформлении доставки брать фрукты (8,16%), молоко (7,93%) и продукцию из пекарен торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» (7,65%). Завершающей любимой категорией покупателей стал шоколад и в целом шоколадные изделия (7,45%).