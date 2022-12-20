МТС провела гигабитный интернет в девять садоводств Рыбачьего и Нижней Ельцовки

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, развернула сеть фиксированной связи и обеспечила цифровым ТВ и гигабитным интернетом девять садоводств Нижней Ельцовки и Рыбачьего. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря появлению широкополосного доступа в сеть доступ к домашнему интернету до 1 Гбит/с и цифровому телевидению МТС появился у жителей дач, загородных домов и коттеджей в вдоль Бердского шоссе и Северного объезда. В зоне «городского комфорта» оказались 2500 дач и коттеджей в СНТ «Геолог», «Импульс», «Волга», «Отдых», «Рыбачий», «Сигнал», «Судостроитель», «Огонек», а также в новом коттеджном поселке «Рыбачий».

«Такие популярные дачные места, как Рыбачий и более элитная Нижняя Ельцовка постепенно застраиваются загородными домами. Живописные места на берегах Оби привлекают все больше новосибирцев, многие из которых живут здесь круглый год или же приезжают в загородный дом на Новый год и рождественские каникулы. Всем им нужен привычный уже доступ к ТВ и интернет-сервисам, чтобы пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости в вечернее время, смотреть онлайн-фильмы и видео, и скачивать «тяжелый» контент за секунды и при этом ничего не будет тормозить. Поэтому мы уже более года развиваем сети широкополосного доступа МТС в пригородах Новосибирска, и на данный момент комфортная инфраструктура охватила уже более 7300 домов и дач в локациях Нижней Ельцовки и Рыбачьего. В ближайших планах запуск цифрового ТВ и интернета в СНТ «Домостроитель» и коттеджном поселке ТЕСЛА», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.