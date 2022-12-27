«Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg

Как отмечают в пресс-службе компании, присвоение ESG-рейтинга «Вымпелкому» на уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических проектов, реализацией внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления, высоким уровнем взаимодействия с заинтересованными сторонами, наличием внешнего заверения нефинансовой отчетности, а так же активным участием в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:





комплексное внедрение ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии. С 2017 г. билайн развивается в рамках ESG-стратегии, актуализированной в 2021 г. Компания выделяет три приоритетных области развития: ответственные деловые практики, устойчивые бизнес-процессы и непрерывность бизнеса, развитие цифровых технологий для социального сектора, экологический менеджмент;

разработка специальных технологических решений для социальных и экологических проектов: билайн является основным инфраструктурным партнером ПСО «ЛизаАлерт», одним из ключевых партнеров инклюзивного проекта EverLand — платформенного решения для обучения и трудоустройства в сфере востребованных цифровых профессий и трудоустройству на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью, реализуются проекты в сфере внедрения технологий ИИ в медицину, облачных сервисов в сферу высокотехнологичной реабилитации, внедряются эффективные решения для сектора НКО. Также компания запустила технологическую платформу, способствующую сохранению биоразнообразия через информирование пчеловодов о применении химических средств защиты растений. В настоящее время разрабатывается нейросеть для поиска нелегальных мусорных свалок;

внедрение «зеленых» технологий в основные инфраструктурные решения — Центр обработки данных в Ярославле, технологические сайты и т.д.

реализация внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления: головной офис билайн сертифицирован по стандарту BREEAM, в большинстве административных офисов используются энерго- и водосберегающие технологии (датчики движения, регуляторы напора воды, фильтры для очистки питьевой воды), минимизировано количество оргтехники, введен электронный документооборот. В компании действует экосообщество в составе около 600 человек, целью которого является экологизация бизнес-процессов. В части внешних инициатив билайн реализует проект trade-in, в рамках которого полученная от клиентов техника передается на вторичное использование или утилизируется, проект refurbishment — по восстановлению абонентского оборудования, в результате которого по итогам 2021 года предотвращены выбросы около 5,3 тыс. тонн СО2, минимизирует упаковку при выдаче сим-карт, сокращает использование чековой ленты за счет сокращения объема информации и перехода на электронные чеки;

высокий уровень стейкхолдер-менеджмента: билайн применяет дифференцированный подход к работе с группами стейкхолдеров, использует карту заинтересованных сторон в нефинансовой отчетности, проводит опросы стейкхолдеров для формирования матрицы существенных тем. Компания раскрывает ключевые принципы и механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

наличие внешнего заверения нефинансовой отчетности. Отчет об устойчивом развитии компании заверен ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», а также прошел процедуру общественного заверения Совета РСПП по нефинансовой отчетности;

участие в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития (Ассоциация менеджеров, РСПП, «Национальный инклюзивный договор бизнеса», The Valuable 500, «Социальная хартия Российского бизнеса», «Альянс по защите детей в интернете», партнерство с« Российским экологическим оператором» и т.д.).





Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн: «Развитие технологий, повышающих качество жизни людей, способствующих прогрессу и решению задач, связанных с текущими и будущими вызовами, в том числе инновационные разработки для медицины, реабилитации, экологической устойчивости, повышения эффективности деятельности промышленности, сельского хозяйства и сферы высоких технологий — это цели нашего стратегического видения в сфере ESG. Высокие позиции в рейтинге — важное свидетельство успешности реализации нашей стратегии и возможность опереться на мнение специалистов для определения дальнейших приоритетов».■