Контакт-центр «Ростелекома» готов к работе в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 160 сотрудников «Ростелеком Контакт-центра» обеспечат бесперебойную работу актуальных горячих линий и технической поддержки клиентов компании. Новогодняя смена продлится двенадцать часов: с 21:00 31 декабря до 9:00 утра первого дня года во всех часовых поясах от Владивостока до Калининграда.

По данным прошлого года, количество обращений в новогоднюю ночь составило почти 11 тыс. звонков, в цифровые каналы (чаты) — 2,5 тыс. сообщений. Чаще всего граждане обращаются с «домашними» вопросами по работе интерактивного телевидения, услугам доступа в интернет и настройке роутеров. И, конечно, операторы и клиенты поздравляют друг друга с Новым годом. Нагрузка на контакт-центр существенно снижается к 6 утра.

«Работать в новогоднюю ночь мне нравится. Во-первых, в офисе волшебная, праздничная и позитивная обстановка, все друг друга поздравляют, подпитываешься этой атмосферой и настроением. Во-вторых, лояльность клиентов высокая, работаешь и кайфуешь. Ну, и, в-третьих, 1 числа возвращаешься домой, а вокруг красота, на улице тишина, нет суеты. В общем заряжаешься 31 числа настроением и носишь его весь год!», — сказала специалист по мониторингу «Ростелеком Контакт-центра» Наталья Еркова.

«Всегда охотно соглашаюсь обменяться сменами на 31 декабря, так как очень люблю свою работу и клиентов, и не очень люблю готовить салаты. Поэтому пока я занимаюсь любимым делом, помощью клиентам, дома мои любимые, два сына и муж, готовят праздничный ужин под “Иронию судьбы”», — сказала старший специалист службы «Ростелеком Контакт-центр» Наталья Ерёмина.

«“Ростелеком Контакт-центр” относится к предприятиям непрерывного цикла, обеспечивающим сервисы для крупного бизнеса и госсегмента. Поэтому новогодние праздничные дни для нас — рядовые будни. И я благодарен всем сотрудникам, которые видят новогодний салют лишь из окна офисов, за их труд, поддержку наших клиентов, за то, что все мы остаемся на связи!», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.