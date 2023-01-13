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Билайн подготовил для своих абонентов развлечения в Парке Горького

В этом году билайн выступает партнером «Катка культуры и отдыха» в Парке Горького и предлагает своим абонентам стать частью новогоднего «движа» на катке.

На территории катка билайн расположил различные инсталляции и арт-объекты для создания праздничного настроения у посетителей, а также для знакомства москвичей и гостей столицы с новыми героями — апперами.

Арт-объект перед центральным павильоном катка по задумке авторов может стать центром притяжения для фотосессий в новогоднем стиле. Он представляет собой фотозону и трехметровую елку из ярких шаров в цветах билайн. А скоростная аллея апперов, украшенная множеством ярких стрелок в стилистике бренда привлечет любителей селфи и активного зимнего отдыха.

Апперы олицетворяют новый универсальный тариф-конструктор UP (АП) с элементами геймификации и для абонентов билайн они подготовили QR-квест. Сканируя QR на бортах катка можно получить в подарок дополнительные броски в мобильной игре «Новогодний движ 2023».

Правила «Новогоднего движа 2023» похожи на классическую настольную игру-лабиринт: участник выбирает одного из пяти персонажей-апперов и с помощью бросков кубика передвигается по ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ним, игрок может находить подарки от билайна и партнеров, а также другие игровые объекты.

Для того, чтобы москвичи и гости столицы могли делиться яркими впечатлениями с близкими в режиме онлайн, билайн продолжает улучшать качество связи в столице. За 2022 г. было построено более 5000 новых базовых станций, в том числе для лучшей работы мобильного интернета в популярных местах отдыха.

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