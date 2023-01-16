билайн расширил пропускную способность с Telegram почти до 1 тб/с

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна расширили пропускную способность стыков с Telegram (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием мессенджера) на 400 гб/с (гигабит в секунду). Ранее этот показатель составлял 500 гб/с. Таким образом, общая пропускная способность соединения в настоящий момент составляет 900 гб/с.

Telegram является самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети билайн. Трафик мессенджера за первые две недели января 2023 г. вырос на 68% процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Для примера, рост трафика самого популярного среди пользователей видеохостинга YouTube составил лишь 4% за тот же период.

Увеличение пропускной способности стыков учитывает изменившиеся предпочтения пользователей и позволит клиентам в период традиционно высокого потребления интернет-трафика, который наступает после новогодних выходных, качественно и на максимальной скорости использовать возможности мессенджера.■