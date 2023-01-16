CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

В «Билайне» назначен вице-президент по операциям

«Билайн» объявил о назначении Елены Серовой вице-президентом по операциям. На своей позиции она будет отвечать за цифровизацию внутренних процессов компании. Под начало Елены перейдут административный блок и Объединенный центр обслуживания, а приоритетами будут цифровизация Е2Е-процессов сопровождения, повышение удобства внутренних процессов, например, согласование документов или повышение эффективности использования имущества и транспорта.

Александр Торбахов, генеральный директор «Билайна», сказал: «У Елены Серовой богатый опыт цифровизации, оптимизации и очеловечивания сложных процессов. Нам в целом кажется, что давно назрела необходимость в профессиональном человеке, который смотрел бы на все внутренние процессы целиком и помогал совершенствовать их другим блокам компании».

Елена Серова приступила к своим обязанностям 16 января.

Ее предыдущим местом работы был Сбербанк, где Елена возглавляла дивизион «Забота о клиентах». Там она организовала работу по устранению ключевых причин жалоб клиентов, внедрила современные технологии обслуживания клиентов: голосовой и чат-боты, биометрическое распознавание. А ранее реализовала проект «Очередей.нет!», который был нацелен на сокращение времени ожидания обслуживания клиентов в офисах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

Cisco годами продавала по всему миру маршрутизаторы с критическими уязвимостями. Устранять их она наотрез отказалась

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще