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МТС перед началом туристического сезона оцифровала столицу русского венецианского кружева

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о модернизации сети в поселке Кадом Рязанской области, столице кадомского вениза или русского венецианского кружева. В теплый туристический сезон краеведческий музей и мастерские посещает множество путешественников со всей России.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре Кадома, в котором проживает более 5000 человек. Благодаря модернизации скорость мобильного интернета в поселке выросла на 30% в районах с многоквартирными жилыми домами, частным сектором, в торговых центрах, в памятниках архитектуры, а также на автодорогах поселкового и районного значения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Увеличение скорости и зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Благодаря обновленной сети связи МТС, кадомским абонентам стало комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий.

«Кадом был основан в 1209 г., и здесь немало исторических зданий с очень толстыми кирпичными и каменными стенами. Кроме того, Кадом имеет холмистый рельеф, что требовало порой почти точечного расчета для разворота передающего оборудования. Теперь благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования нам удалось ликвидировать «белые пятна» — повысить скорость в районах, отдаленных от базовых станций, а также локациях с особенно сложным рельефом. Мы анализируем загрузку базовых станций, в том числе с помощью технологий сбора больших обезличенных данных и искусственного интеллекта, прогнозируем нагрузку на сеть и улучшаем качество связи в ключевых локациях потребления трафика. Все эти меры делают более комфортным использование современных цифровых сервисов, что является главным приоритетом для экосистемы МТС, особенно это важно в туристических локациях», - сказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Рязанской области, связь доступна 98% населения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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