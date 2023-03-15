«Мегафон» запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии

В преддверии дачного сезона «Мегафон» модернизировал мобильную сеть в пригороде Улан-Удэ, где расположено несколько садовых товариществ. Инженеры компании запустили слой LTE и увеличили скорость интернета до 20 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

После модернизации телеком-инфраструктуры на этой территории жители региона могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным интернетом в сетях четвертого поколения. Благодаря расширению емкости сети большее количество абонентов смогут единовременно использовать цифровые сервисы, при этом качество соединения останется высоким. Улучшения также расширили возможности «цифровых» звонков по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

В зимнее время в пригороде Улан-Удэ на постоянной основе проживает не так много абонентов, но с началом весны нагрузка на сеть существенно увеличивается. В Петуховку, Мостовое, садовые товарищества «Колос», «Юбилейный», «Лесовод» и другие приезжают владельцы участков, некоторые проводят в пригороде практически весь весенне-летний период. Сейчас они смогут без ограничений общаться в мессенджерах, смотреть фильмы, звонить по видеосвязи на новой комфортной скорости.

Улучшение качества мобильного интернета и голосовой связи почувствуют и автопутешественники. В зону покрытия нового слоя LTE включен участок федеральной трассы «Байкал».

«“Мегафон” продолжает модернизацию телеком-инфраструктуры в республике. Мы проводим предварительный анализ загрузки сети и выявляем сложные участки, где необходимо провести улучшение. Благодаря установке дополнительного оборудования в пригороде Улан-Удэ появилась связь 4G с высокой скоростью мобильного интернета», – сказала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.