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Разработка «Ростеха» защитит от прослушки и утечки информации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиоустройства от утечки информации. Аппаратура рассчитана как для гражданских радиостанций стандарта DMR (Digital Mobile Radio, цифровая мобильная радиосвязь), так и для техники специального назначения.

Оборудование формирует маскирующий шумовой сигнал, который в сочетании с другими техническими решениями надежно «прячет» передаваемую информацию. Устройство может использоваться, например, при проведении спасательных операций или при обеспечении безопасности объектов критически важной инфраструктуры.

Комплекс маскировки электромагнитного канала утечки речевой информации – разработка воронежских ученых концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»).

«Разработанная нами технология позволяет надежно защитить радиопереговоры от вероятной утечки информации. Это важно и во время проведения спасательных операций, и при обеспечении безопасности критически важных инфраструктурных объектов. Технология готова к использованию в радиостанциях DMR, выпускаемых концерном», – отметил один из разработчиков, начальник отдела НТЦ концерна «Созвездие» Сергей Ермаков.

Концерн «Созвездие» в составе «Ростеха» специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для армии, а также продукции двойного и гражданского назначения.

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