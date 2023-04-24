CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Новые соты покрыли дачные сотки на Камчатке

Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь появились в районе садовых участков микрорайона Мутной и в районе Садового кольца в Елизовском районе Камчатки. Это стало возможным благодаря установке новых базовых станций четвертого поколения, инженеры оператора успели завершить все работы до начала дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее покрытие для владельцев участков обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование на территории дач в двух районах Елизовского района, где расположено порядка 35 СНТ.

Помимо запуска новых базовых станций, оператор модернизировал существующее оборудование, запустив дополнительный «дальнобойный» слой LTE. Используемый диапазон позволяет организовать покрытие 4G на значительных пространствах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», как будто не выезжали из города, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«В последние годы популярность загородного досуга выросла в разы и все больше жителей крупных городов стремятся проводить все выходные дни на своих участках. Поэтому «Мегафон» активно развивает сеть в дачном поясе региона. Теперь наши абоненты, находясь на своих сотках смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, делиться урожаем в соцсетях, а при необходимости вызвать помощь», – отметил технический директор Камчатского отделения «Мегафона» Александр Гончаров.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Сбежавшая из России Cisco простила МТС долг на миллиард с лишним

В Москве строится завод телеком-«железа»

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще