Новые соты покрыли дачные сотки на Камчатке

Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь появились в районе садовых участков микрорайона Мутной и в районе Садового кольца в Елизовском районе Камчатки. Это стало возможным благодаря установке новых базовых станций четвертого поколения, инженеры оператора успели завершить все работы до начала дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее покрытие для владельцев участков обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование на территории дач в двух районах Елизовского района, где расположено порядка 35 СНТ.

Помимо запуска новых базовых станций, оператор модернизировал существующее оборудование, запустив дополнительный «дальнобойный» слой LTE. Используемый диапазон позволяет организовать покрытие 4G на значительных пространствах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», как будто не выезжали из города, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«В последние годы популярность загородного досуга выросла в разы и все больше жителей крупных городов стремятся проводить все выходные дни на своих участках. Поэтому «Мегафон» активно развивает сеть в дачном поясе региона. Теперь наши абоненты, находясь на своих сотках смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, делиться урожаем в соцсетях, а при необходимости вызвать помощь», – отметил технический директор Камчатского отделения «Мегафона» Александр Гончаров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.