МТС расширила покрытие фиксированной сети в Уссурийске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила покрытие фиксированной сети в Уссурийске. Еще около 400 уссурийских семей получили доступ ко всем сервисам экосистемы МТС и возможность ежемесячно экономить на связи до 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Домашний интернет на скорости 100 Мбит/с теперь могут оценить жители улиц Афанасьева, Островского, Бирюкова. Всего же доступ к сервисам экосистемы МТС имеют уже более 30 тыс. уссурийских семей.

Уссурийцам, проживающим в зоне сети домашнего интернета МТС, также доступна подписка на несколько услуг для каждого члена семьи – цифровое телевидение, IPTV, домашний и мобильный интернет и онлайн- кинотеатр KION c эксклюзивным контентом. Все сервисы можно оплачивать через единый лицевой счет, а пакетное использование позволяет экономить более 15 тыс. рублей в год.

«Модернизация и расширение фиксированной сети в микрорайонах Уссурийска – ответ на растущую потребность жителей в современных цифровых сервисах. Вместе с подключением интернета мы предоставляем возможность объединения всех услуг в единый пакет для всей семьи. Это позволяет экономить на связи до 40% ежемесячно. Еще одна важная для нас цель - обеспечение качественной связью нового жилого фонда. Темпы жилищного строительства в Уссурийске в последние несколько лет значительно выросли. Мы учитываем этот фактор при планировании своей работы и стараемся обеспечить новоселов качественной и доступной связью с первых же дней после сдачи дома», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.