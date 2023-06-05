У кировских садоводов появилось больше мест для подключения к цифровым сервисам

В Кировской области с начала 2023 г. открылось свыше 50 новых пунктов продаж, где можно приобрести и самостоятельно активировать сим-карты «Мегафона» и Yotа. Теперь жители сельской местности и садоводы могут подключиться к мобильным услугам связи локациях, которые находятся в шаговой доступности. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новые пункты запущены в Мурашинском, Кирово-Чепецком, Верхнекамском, Афанасьевском районах, а также в городах Киров, Кирс и Арбаж. Подключение стало возможно в садовых товариществах, расположенных в районе кировской ТЭЦ-5, в направлении пгт Стрижи и города Слободского, а также деревне Исуповская.

Теперь покупку продуктов и необходимых товаров можно совместить с приобретением SIM-карты с саморегистрацией. Это удобно еще и тем, что предъявлять паспорт в момент покупки комплекта подключения не нужно. Партнерами оператора выступают как «магазины у дома», так и гостиницы, кафе и сервисы по ремонту техники. Всего в регионе действует более 800 пунктов продаж «Мегафона» и Yota.

«Особое внимание при развитии сети дистрибуции мы уделили садовым и дачным поселкам. Новые пункты продаж запущены там, где мы усилили 4G-покрытие и видим высокую потребность в мобильных услугах. Тысячи кировчан уже успешно активировали сим-карты в дистанционном формате и активно пользуются всеми возможностями цифровых сервисов», – отметил директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

С начала 2023 г. в Кировской области проведены работы по модернизации мобильной сети в более чем 20 населенных пунктах, вдоль региональных автотрасс, а также в популярных местах отдыха и дачных поселках.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.