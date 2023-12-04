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«Мегафон» расширил LTE в Грозном – одном из самых комфортных городов для жизни в стране

По результатам исследования Правительства России был составлен рейтинг городов по уровню качества жизни. Эксперты оценили муниципалитеты по нескольким показателям, в том числе, по качеству мобильной связи и доступности интернета. Второе место после Москвы в списке заняла столица Чечни.

Грозный попал в топ комфортных городов благодаря низкому уровню преступности, новым дорогам, работе ЖКХ и чистому воздуху. Специалисты рейтинга отмечают и живописные места в городе.

С увеличением прироста населения и отдыхающих в столице Чечни, на 15% выросла и активность пользователей мобильного интернета. За 11 месяцев в Грозном скачали более 660 ТБ данных. Этого хватит, чтобы 113 лет беспрерывно показывать любимый предновогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Чтобы жители и гости столицы республики всегда оставались на связи, «Мегафон» в 2023 г. запустил несколько новых телеком-объектов и модернизировал около 50 базовых станций. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Чечне достигает 157 Мбит/с.

«Комфорт города определяется тем, насколько хорошо в нем живется людям разных возрастов. В этом году мы расширили сеть LTE как на местном рынке, где часто можно встретить старшее поколение, так и в районе нефтяного университета, где учится молодежь. Абоненты всегда остаются на связи и могут в любой момент скачать необходимый объем данных», — сказал директор «Мегафона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Высокоскоростной интернет доступен не только в таких крупных населенных пунктах республики как Грозный и Гудермес, но и в небольших селениях. Мобильная связь в этом году впервые появилась в поселках Ойсхара, селах Кири и Махкеты, а интернет ускорился в селе Ведено.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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