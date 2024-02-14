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Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам приобрести для себя или в подарок подписку MiXX S сроком на три, шесть месяцев или год. В зависимости от выбранного периода пользователь может сэкономить от 20% до 35%. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

По данным исследования Tele2 в своих цифровых каналах от 2023 г., более 45% пользователей увеличили число подписок за последние два года. Отмечая интерес клиентов, компания постоянно улучшает свой уникальный продукт MiXX – подписку, которая включает в себя крупные сервисы партнеров.

Накануне праздников Tele2 запускает в приложении «Мой Tele2» и на сайте возможность подарить подписку MiXX S близкому человеку. Для этого необходимо быть клиентом Tele2 и определить период, на который будет оформлена подписка — три, шесть или 12 месяцев. При этом купить подписку MiXX S сроком на полгода можно со скидкой 20% за 1,2 тыс. рублей, а на год — со скидкой 35%, заплатив 1,95 тыс. рублей.

После оплаты для клиента будет сформирован сертификат с промокодом — его необходимо отправить предполагаемому пользователю MiXX. Благодаря механике конструктора получатель после активации промокода сможет настроить подписку под свои запросы и выбрать из нескольких сервисов необходимые.

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Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

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