«МегаФон» на 20% ускорил мобильный интернет в туристических Мышкине и Угличе

Специалисты «МегаФона» построили новые объекты связи и расширили покрытие мобильной сети в туристических центрах Ярославской области – городах Мышкине и Угличе. Теперь гости и местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения.

На берегу реки Волги расположен Мышкин – самый маленький город Ярославской области с уютной атмосферой купеческой провинции XIX века и населением всего 5 тыс. человек. Чтобы посмотреть коллекцию фигурок мышей, сюда ежегодно приезжает более 140 тыс. туристов со всех уголков России. Модернизация телеком оборудования позволила сделать работу сети более эффективной для гостей и жителей города — нарастить интернет‑скорости на 20% и улучшить качество звонков по технологии VoLTE. В зону цифровых улучшений вошли улицы с жилой малоэтажной застройкой: Успенская, Газовиков, Угличская, Луговая, Энергетиков и другие.

«Ярославская область с ее старинными городами является одним из самых популярных туристических регионов страны. Только в Мышкине за 2023 г. по данным аналитиков «МегаФона» побывали путешественники из 73 регионов России, которые прокачали выше 95 тыс. гигабайт и проговорили около 1 млн минут. Чтобы жители туристических городов, а также клиенты компании в путешествиях могли беспрепятственно пользоваться любыми цифровыми сервисами, социальными сетями, мессенджерами и видеозвонками, мы подготовили сеть к дополнительным нагрузкам, запустив телеком-объекты», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Новые объекты связи появились так же и в старинном городе Угличе, который входит в состав «Золотого кольца России». Специалисты «МегаФона» запустили дополнительный низкочастотный слой LTE на базовых станциях, обеспечивающих связь четвёртого поколения на улицах как исторического центра, так и в левобережной части города, а также в окраинных жилых микрорайонах правого берега. Это позволило расширить территорию покрытия и улучшить работу сети внутри зданий и помещений. Обновлённая сеть даёт горожанам и гостям города быстрый доступ к различным современным цифровым ресурсам: маркетплейсам, госуслугам, сайтам интернет-магазинов, медицинских учреждений, путеводителям, онлайн-картам и другим.