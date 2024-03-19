CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС

Теперь автоматически распределять звонки, передавать информацию о вызовах в систему взаимодействия с клиентами и оценивать работу продавцов и операторов колл-центра можно в одном личном кабинете.

билайн бизнес продолжает расширять возможности своей Облачной АТС: в решение для офисной телефонии интегрировали сервис «Речевая аналитика», основанный на современных отечественных разработках и технологиях в этой области. Сервис автоматически обрабатывает до 100% диалогов и помогает оценить, насколько соблюдаются принятые стандарты общения в отделах продаж или, например, службах поддержки.

Добавление сервиса «Речевая аналитика» в Облачную АТС билайна поможет компаниям быстрее и проще оценивать работу сотрудников. Технологии распознавания речи и семантического анализа позволяют отказаться от прослушивания многих часов аудиозаписей — весь анализ происходит автоматически, с использованием программного обеспечения1.

Когда поступает вызов, компания уведомляет звонящего, что разговор будет записан и запись сохраняется в Личном кабинете ОАТС. Затем умные алгоритмы переводят аудиофайлы в текст и сравнивают расшифровку со словарями, в которых собраны ключевые слова и фразы. Также алгоритмы умеют определять длинные паузы или, наоборот, перебивания собеседников, улавливать негатив, оценивать скорость речи и многое другое.

Что именно будет анализировать сервис «Речевая аналитика» и в отношении каких отделов компании, зависит от настроек, которые можно задать в личном кабинете. При этом доступ к обрабатываемой информации есть только у клиента. Дополнительно можно настроить разграничение прав доступа сотрудников к аналитике звонков.

«Интеграция технологий речевой аналитики и Облачной АТС билайн бизнес — ответ на запрос наших клиентов, которым нужны удобные инструменты для коммуникаций и повышения эффективности бизнеса. Недавно мы добавили в ОАТС сервис для отслеживания эффективности рекламы от Callibri, теперь — речевую аналитику, и будем продолжать расширение функциональности нашего облачного решения», — комментирует Денис Панасенко, владелец продукта Облачная АТС от билайн бизнес.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

erid:LatgBvTQD

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

«Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке

МТС отказывается от биллинговой системы, которой пользовалась больше 20 лет

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки
Показать еще