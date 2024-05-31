билайн предлагает готовое решение для организации интернета в загородном доме

билайн предлагает готовое решение жителям Москвы и Московской области для организации интернета в загородном доме, где нет возможности подключить проводной интернет. Чтобы создать подключение к интернету, оператор предлагает установить стационарный 4G роутер с сим-картой с тарифом «Интернет LIVE» и возможностью удвоить пакеты ГБ. Готовое решение позволит клиентам организовать Wi-Fi на даче без проводов, используя мобильный интернет 4G.

К роутеру подключаются сразу несколько девайсов, а скорость загрузки контента составляет до 150 Мбит/с. Такой скорости хватить на большую компанию, и вы сможете смотреть на своем смартфоне или ноутбуке любимый фильм или сериал. А при необходимости к мобильному интернету можно подключить, например, дачный котел или систему видеонаблюдения. Для того чтобы трафика хватило на все, оператор удваивает пакеты интернета на тарифах 60 или 100 ГБ в течение трех месяцев на следующий месяц после подключения. Предложение действует с 22 апреля по 30 июня 2024 года для новых клиентов тарифа.

4G роутер доступен в собственных офисах билайн и интернет-магазине в рассрочку без первоначального взноса и переплат. Его функционал позволяет работать как от сим-карты, так и от проводного интернета. Такой роутер можно использовать дома после окончания дачного сезона.

Чтобы дачный комплект работал на высокой скорости, билайн провел модернизацию сети в Московской области и ускорил мобильный интернет в 2 раза, а также значительно увеличил покрытие 4G. Оператор обновил оборудование на 4300 базовых станций в Подмосковье и проложил более 550 км новых оптических линий для связи.

Глеб Тарасенко, директор по маркетингу Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Жизнь за городом становится все более популярной у москвичей. Однако, планируя переезд, необходимо решить вопрос с доступом в интернет в загородном доме. Чтобы обеспечить наших клиентов качественным интернетом, который может работать для систем умного дома, видеонаблюдения и комфортной работы удаленно, мы завершили модернизацию сети в Московской области и сделали простой в использовании продукт».

Реклама. Организатор: ПАО «ВымпелКом», г. Москва, ОГРН: 1027700166636. Ограничения, территория и подробнее: beeline.ru.