«МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты

Жители столицы летом 2024 г. предпочли отдых в странах Азии — интерес к направлению вырос на 55% относительно года ранее. При этом самый активный рост показал Вьетнам, который жители столицы выбирали для туризма в три раз чаще. Однако основным местом отдыха по-прежнему остается Турция, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Туристический поток жителей Москвы за рубеж в июне-августе 2024 г. вырос на 6% год к году. Самой популярной страной стала Турция — ее морское побережье привлекло 22% москвичей, выезжавших за рубеж. В топ-5 также вошли Белоруссия (9%), Грузия (6%), Абхазия и Армения (по 5% соответственно).

Самую высокую динамику по приросту туристов из Москвы показывает Азия. Помимо Вьетнама, они выбирали для путешествий Китай (36%), Таиланд (21%) и Мальдивские острова (10%). Брунеем и Камбоджей москвичи в этом году начали интересоваться в три раза чаще, и Макао — в два.

Среди стран Африки традиционно лидирует Египет, куда на отдых приехали более 80% жителей столицы, выбравшие жгучее солнце этого континента. При этом Египет в целом в десятке зарубежных стран этого лета. Также москвичи стали в четыре раза чаще ездить в Мавританию и Экваториальную Гвинею. Также вдвое увеличился интерес к Кот-Д'ивуару, известному множеством своих уникальных национальных парков.

Число московских туристов в странах Ближнего Востока почти не изменилось. В Саудовскую Аравию ездили на 11% чаще, в Турцию – на 4%, а в ОАЭ – всего на 2%.

Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, чаще других стран туристы из Москвы посещали Италию, Румынию, Францию, Литву и Грецию. При этом самыми растущими по числу путешественников из Москвы стали Фарерские острова — архипелаг, находящийся между Норвегией, Исландией и Шотландией. Его для предпочли на 68% больше столичных туристов. Также вырос интерес к Швейцарии (+44%) и Северной Македонии (+37%).

Между тем, число путешествий по Северной Америке сократилось сразу на 20%. Однако москвичи среди стран региона почти в три раза чаще стали посещать Гондурас и Пуэрто-Рико, а также Никарагуа (+54%). При этом интерес к Канаде снизился вдвое, а к США, наоборот, вырос на 23%. Среди стран Южной Америки лидирует Бразилия — сюда отправились 33% от всех московских туристов, путешествующих по материку. Далее идет Аргентина (21%), а за ней Венесуэла (19%). При этом жители столицы в три раза чаще в 2024 г. выбирали Колумбию и Гайану, а интерес к Перу увеличился в полтора раза.