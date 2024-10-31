«МегаФон»: батуты, веревочный мост или военная техника - где гуляют жители столицы Кузбасса?

Любимой локацией кемеровчан стал парк Победы им. маршала Г.К. Жукова. Именно здесь горожане активнее, чем в других местах, «генерили» онлайн-трафик во время прогулок: слушали музыку, делились фотографиями, общались в соцсетях и смотрели видео. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав интернет-активность абонентов в зеленых зонах столицы Кузбасса с мая по сентябрь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В городе около 17 крупных парковых зон, где можно провести время всей семьей. Кемеровчане не только отдыхали от городской суеты, но вместе с тем активно «серфили» в интернете и обменивались информацией. Тройка самых «качающих» локаций выглядит так:

Парк Победы имени Георгия Константиновича Жукова, расположен на берегу реки Искитимка, между Красноармейским и Университетским мостами. Именно в этой локации абоненты «МегаФона» были наиболее активны во время прогулок в теплый период года. Объем передачи данных увеличился на 58% и превысил 906 ТБ. Этого достаточно, чтобы посмотреть примерно 113 тыс. кинофильмов в высоком разрешении. Голосовой трафик также вырос на 18% по сравнению аналогичным периодом 2023 г. Посетители проговорили по телефону с мая по сентябрь 2024 г. количество минут равное 26 годам. Парк включает в себя множество военных экспонатов: танки, пушки и самолеты, стилизованные окопы и блиндажи. В парке можно подышать свежим воздухом, прогуливаясь по аллеям, посидеть в тишине на лавочке или покормить уток. Также здесь есть детские площадки, хоккейная коробка, сцена, кафе и торговые павильоны.

В парке Ангеловза пять месяцев абоненты передали на 66% больше данных, чем за аналогичный период 2023 г. Кемеровчане сгенерировали около 748 ТБ информации. Это примерно 374 тыс. часов HD-видео. При этом количество звонков увеличилось на 25%. Посетители проговорили по телефону с мая по сентябрь 2024 г. количество минут равное 20 годам. Парк Ангелов разделен стеной с водопадом на две части. На одной из них находятся лужайки, прогулочные дорожки и газоны, декорированные природным камнем, светомузыкальная башня, ротонда, а во второй — детская площадка с горками и качелями, фонтан-шутиха для малышей и амфитеатр для отдыха взрослых. Также в парке находится башня, символизирующая Кузнецкую крепость, с которой началась история Кузбасса.

Парк имени Веры Волошиной – настоящий лес, расположенный в Центральном районе города. В парке расположен единственный в Кузбассе веревочный парк «Йети», посетителям которого предлагают походить по качающимся бревнам, пробежаться по канату между деревьями, прыгнуть с тарзанки, ощутить свист ветра при скоростных спусках. Суммарная длина трассы составляет полкилометра, а суммарный объем информации, полученной и отправленной пользователями, – около 635 ТБ. Такого объема трафика достаточно, чтобы выложить в социальные сети более 79 млн фотографий. Парк Веры Волошиной заложен в конце 60-х годов прошлого века. Его часто называют Комсомольским, такое название прижилось с советских времен. Здесь работают аттракционы для детей и взрослых, контактный зоопарк, кинотеатр «Юбилейный» и спортивно-развлекательный комплекс «Арена», есть велосипедные и беговые дорожки, трасса для шорт-трека.

«Теплая и солнечная погода летом и в начале осени привела к росту абонентской активности в парках. В этом году трафик мобильного интернета в сети «МегаФон» в большинстве парков Кемерово увеличился в среднем на 59%. С увеличением числа отдыхающих выросла и нагрузка на сеть. Чтобы не допустить сбоев и сделать отдых горожан максимально комфортным наши инженеры провели около 100 мероприятий по модернизации телеком‑оборудования, которое обслуживает, в том числе и «зеленые» локации столицы Кузбасса», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.