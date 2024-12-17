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Система управления N3view компании N3Com включена в реестр российского ПО

Обновленная система управления и мониторинга N3view включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ (запись №25228 от 2 декабря 2024 г.).

N3view – это программная платформа, которая осуществляет интеллектуальную настройку сети, управляя одновременно различными типами оборудования и поддерживая отображение нескольких классов решений на одном экране.

В дополнение к основным функциям традиционной системы управления, таким как поддержка централизованной инвентаризации сети, управление безопасностью, создание и отображение услуги в графическом виде, отображение топологии, диагностика неисправностей и определение производительности, она также обеспечивает внедрение сетевых элементов в эксплуатацию и быструю активацию служб.

N3view управляет всем спектром решений N3Com: DWDM, IP/MPLS, MPLS-TP, SDH, Ethernet-коммутаторами и оборудованием GPON ONT/OLT.

Система управления N3View позволяет организовывать работу полного цикла клиентских услуг в автоматическом режиме: начиная с первоначальной настройки сквозных клиентских сервисов, ее активации с проверкой доступной емкости клиентского канала и заканчивая постановкой сервиса на контроль по соответствию заявленному клиенту уровню SLA.

Платформа N3view устанавливается на Linux, включая операционные системы отечественного производства (Astra Linux).

«Регистрация ПО в реестре Минцифры является очень важным условием для развития компании N3Com. Это один из наших последовательных шагов в процессе локализации производства оборудования в России. Наличие собственной системы управления позволяет осуществлять управление сетевой инфраструктурой без рисков внедрения посторонних компонентов с точки зрения безопасности. Кроме того, это является необходимым требованием заказчиков с критической информационной инфраструктурой. Теперь наши партнеры смогут предлагать комплексные решения, требующие наличия ПО по управлению сетевыми устройствами, в конкурсных процедурах государственных и муниципальных организаций», – сказал Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3Com.

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