В таежном селе Полыниха «МегаФон» запустил LTE-связь

Около 100 жителей села Полыниха в Чугуевском муниципальном округе впервые получили возможность пользоваться 4G. «МегаФон» построил базовую станцию в отдаленном селе в рамках краевой программы по подключению к современной связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Устойчивый LTE-сигнал доступен жителям на всех улицах Полынихи, а также внутри помещений. В зону покрытия вошла и ближайшая к селу территория. Стабильная мобильная связь теперь доступна у подвесного моста через реку Уссури, на берегу которой стоит Полыниха. Это единственный в Приморье деревянный подвесной мост. Место популярно у приморских туристов, которые выбирают для отдыха отдаленные таежные локации. Они приезжают сюда, чтобы сфотографироваться и пройтись по деревянному мосту.

Теперь приезжающие смогут не только посмотреть на необычную переправу через реку, но и сразу же поделиться впечатлениями от увиденного используя высокоскоростной мобильный интернет. Абоненты в Полынихе могут отправлять сообщения, пользоваться социальными сетями и привычными мобильными приложениями. Кроме этого, местные жители и туристы в случае необходимости могут обратиться за помощью, что особенно важно для таежной глубинки.

«Подключение отдаленных населенных пунктов к мобильной связи повышает бытовой комфорт для сельчан. Не выезжая далеко он могут пользоваться цифровыми государственными услугами, получить медицинскую консультацию или почитать новости в интернете. Для нас важно продвигать современную мобильную связь по всей территории Приморья, чтобы сельчане могли иметь равные с горожанами цифровые возможности — скоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь, в том числе с качеством VoLTE», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.