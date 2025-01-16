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Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье

МТС проанализировала передачу интернет-трафика отечественной базовой станцией стандарта LTE с начала 2025 г. Телеком-оборудование, произведенное компанией «Иртея», запущено на сети МТС в конце декабря 2024 г. в трех районах Иркутской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За первые 13 дней 2025 г. отечественная базовая станция, установленная в поселке Тарма Братского района, обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 ТБ, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео.

Жители Тармы, где проживает около 900 человек, а также автомобилисты, проезжающие по автодороге А-331 «Вилюй», и селяне из близлежащих населенных пунктов получили стабильный высокоскоростной мобильный интернет со скоростью 70-90 Мбит/с.

Благодаря запуску отечественного оборудования абоненты МТС могут пользоваться мобильным интернетом для получения доступа к образовательным ресурсам, новостям, развлечениям и онлайн-сервисам через мобильные устройства.

«Большой объем трафика, который был передан через новое отечественное оборудование на нашей сети, показывает важность и необходимость цифровых услуг в сельской местности. Помимо Тармы, перед Новым годом мы также запустили телеком-оборудование «Иртея» в небольших населенных пунктах в Черемховском и Усольском районах. В 2025 г. мы планируем запустить еще несколько базовых станций в различных районах Приангарья», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Базовые станции «Иртея» разработаны и произведены в России. С 2024 г. они устанавливаются в сети МТС в 37 регионах страны, включая Иркутскую область. Базовые станции поддерживают частотные диапазоны 1800 и 800 МГц (стандарт LTE).

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