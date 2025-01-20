«МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области

Более 200 тыс. жителей Старого Оскола и его окрестностей получили более стабильную и надежную голосовую связь, а скорость мобильного интернета на отдельных территориях выросла на 25-30%. Теперь показатель может достигать 50 Мбит/с, что позволяет быстрее загружать тяжелые файлы и пользоваться различными приложениями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новые базовые станции в центральной и северо-западной части Старого Оскола, в СНТ «Сосновый Бор» поблизости от популярной у старооскольцев базы отдыха «Белогорье» и в селе Владимировка, где проживают около 700 человек.

«МегаФон» модернизировал существующие базовые станции в крупных жилых массивах Старого Оскола: микрорайонах Центральный и Космос. В последнем из них идет строительство многоэтажных домов и сопутствующей городской инфраструктуры – детских площадок, магазинов, спортивных объектов, гостиниц и медицинских учреждений.

Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры сотни жильцов многоэтажек смогут смотреть видео в хорошем качестве, общаться и вести трансляции в мессенджерах, играть в онлайн‑игры и выходить на видеосвязь на комфортных скоростях даже в часы высоких нагрузок на сеть.

Жители города уже оценили новый уровень услуг. Так, по данным аналитиков, интернет-трафик в январе 2025 г. только в ЖК «Космос» вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«Старый Оскол – второй по величине город в Белгородской области, и, естественно, его жители активно пользуются мобильным интернетом и современными цифровыми помощниками. Почти в каждой квартире есть “умные” колонки, лампы, розетки, чайники, которые управляются при помощи смартфона. Поэтому надежная связь и высокие скорости передачи данных выступают важной составляющей бытового удобства. Мы круглосуточно отслеживаем нагрузку на сеть и при необходимости модернизируем базовые станции, чтобы обеспечить нашим абонентам комфортные скорости мобильного интернета», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.