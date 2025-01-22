CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для научно-исследовательского института в Орле

Сотрудники проектно-конструкторского центра могут оперативно взаимодействовать с коллегами в процессе создания и разработки оборудования, общаться по видеосвязи и обращаться к необходимым источникам информации онлайн. Благодаря апгрейду телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета в районе НИИ Легмаш — одного из подразделений Орловского государственного университета теперь достигает 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В общей сложности в декабре 2024 г. специалисты «МегаФона» обновили более 10 базовых станций в четырех районах и двух городских округах Орловской области. Модернизация прошла в Ливенском, Новосильском, Новодеревеньковском и Орловском районах.

Среди прочего масштабные изменения затронули несколько образовательных учреждений, среди которых лицей №18 и НИИ Легмаш в Орле. Оператор модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть в средних частотных диапазонах. Обновленная инфраструктура обеспечивает скорости передачи данных в помещениях до 50 Мбит/с.

«В декабре мы улучшили связь для важных образовательных объектов нашего региона и в небольших населенных пунктах. В частности, связь стала лучше в деревне Вахново, селах Козьминка и Паньково. Благодаря стабильному 4G-сигналу жители этих территорий могут оперативно получать услуги онлайн, общаться с близким и смотреть любимые фильмы», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В общей сложности за 2024 г. специалисты компании построили и модернизировали более 240 телеком-объектов в регионе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще