МТС улучшила покрытие сети в городе Белогорске – логистическом центре Амурской области

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети LTE в Белогорске – транспортном узле Амурской области. Работы затронули 50% базовых станций города, что позволило значительно увеличить скорость мобильного интернета и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качественные изменения сети заметны на всей территории Белогорска, где проживает более 60 тыс. человек. Мобильный интернет стал быстрее в жилых и промышленных районах города, в том числе на территории маслоэкстракционного завода «Амурский», перерабатывающий почти 300 тыс. тонн сои в год. Обновленная телеком-инфраструктура также позволяет использовать цифровые сервисы на строительной площадке второго в Белогорске завода по переработке сельхоз сырья с плановыми мощностями около одного миллиона тонн в год.

Скоростной интернет МТС доступен сотрудникам транспортных и логистических компаний на белогорском участке федеральной трассы «Амур» и Транссибирской железной дороги, а также автомагистрали Благовещенск-Белогорск. Водители грузовых автомобилей могут слушать музыку и смотреть видео, загружать онлайн-карты и уточнять места парковки большегрузов, планировать заправку топлива по пути и рассчитываться при помощи приложений.

«В Белогорске регулярно проходят масштабные мероприятия, которые привлекают жителей из разных частей области, например, дальневосточный рок-фестиваль «Рок-н-моб», День города, а в зимнее время в Белогорск приезжают погулять по снежному городку и покататься на горках. Комфортный отдых невозможен без доступа к сети, поэтому мы совершенствуем телеком-инфраструктуру, чтобы белогорцы и гости города были всегда на связи и могли поделиться в соцсетях и мессенджерах фото и видео с праздников и торжеств. Новые параметры сети также оценят транзитные туристы и путешественники, которые отправляются на скором поезде с железнодорожной станции Белогорск, или путешествующие на автомобиле по федеральной трассе «Амур», - отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС провела работы по модернизации селах Белогорского округа: Никольское, Пригородное и Возжаевка.