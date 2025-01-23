МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы

Цифровая экосистема МТС сообщает о повышении надёжности работы базовых станций 4G в труднодоступных посёлках Мугур-Аксы и Тоора-Хем в Республике Тыва. Новое оборудование позволит избежать перебоев со связью в случае ограничения подачи электроэнергии из внешней сети.

Мугур-Аксы – горное село, расположенное на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря, административный центр Монгун-Тайгинского кожууна (района) на юге республики с населением около 4,5 тыс. человек. Находится в 450 километрах или 6 часах езды на автомобиле от Кызыла. Тоора-Хем – райцентр другого отдаленного кожуна, Тоджинского. Здесь компактно проживает коренной малочисленный народ – тувинцы-тоджинцы, а всего население райцентра насчитывает примерно 3,2 тыс. человек. Чтобы добраться до Тоора-Хема из столицы Тувы по автодороге, понадобится от 4 часов.

Оба отдалённых села не имеют централизованного электроснабжения – дома, а также объекты социальной, коммунальной и сетевой инфраструктуры подключены к дизельным генераторным установкам большой мощности. Для повышения надёжности работы мобильной сети специалисты МТС установили в Мугур-Аксы и Тоора-Хеме резервные дизель-генераторы. В случае ограничения подачи электроэнергии из внешней сети базовые станции будут переключаться на запасной источник питания автоматически.

«Таким образом мобильная сеть не будет зависеть от внешнего источника питания, и перебои в её работе, связанные с электроснабжением, сводятся к минимуму. Жители отдалённых райцентров смогут в любое время оставаться на связи, а также пользоваться быстрым мобильным интернетом 4G для решения повседневных задач», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.