На территории крупных автоцентров Саратова разогнали мобильный интернет

Клиентам и сотрудникам группы компаний «Лидер» стали доступны цифровые сервисы на скорости до 75 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительное телекоммуникационное оборудование на территории автоцентров на выезде из Саратова в поселке Зоринский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В пределах областной столицы находятся несколько промышленных зон, куда из-за расположения затруднено проникновение мобильного сигнала. В одной из таких удаленных локаций функционирует компания «АвтоцентрГАЗ-Лидер».

«Мы стремимся обеспечить максимальный сервис для наших клиентов, и доступ к интернету — важная часть этого процесса. Нередко посетители сталкиваются с необходимостью отправить документы или видеообзор по почте или в мессенджерах. Кроме того, внедрение современных технологий на базе телеком-инфраструктуры помогает оптимизировать ряд бизнес-процессов», — сказал Алексей Глухов, генеральный директор ООО «АвтоцентрГАЗ-Лидер».

Для обеспечения комфортного доступа к услугам связи оператор развернул сеть в среднем частотном диапазоне LTE. Решение позволило улучшить покрытие наружной территории автоцентра и проникновение сигнала внутрь зданий. Скорость передачи данных теперь достигает 75 Мбит/с — достаточно для быстрого обмена большими объемами информации, видеозвонков и использования облачных сервисов.

«Расположение автоцентра требовало строительства дополнительного телекоммуникационного оборудования. Ближайшие базовые станции находятся на расстоянии около двух километров — далеко для создания устойчивого покрытия. Теперь даже большому числу пользователей хватает емкости для одновременного совершения звонков или выхода в Сеть. Ежедневно через новую базовую станцию проходит более 200 ГБ интернет-трафика, что аналогично объекту в густонаселенном спальном районе Саратова», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.