«МегаФон» усилил 4G в Гурьевске

Мобильный интернет на скорости 80 Мбит/с и более уверенный сигнал связи стали доступны абонентам «МегаФона» в Гурьевске. Проведенная оператором модернизация сети затронула центр, окраину города и близлежащие поселки Раздольный и Сосновку.

Новые базовые станции появились на улицах Шевченко и Силовая, вблизи которых сконцентрировано большое количество магазинов, государственных, медицинских и образовательных учреждений, остановок общественного транспорта, кафе, мест для прогулок и других объектов городской инфраструктуры. Улучшение качества сети почувствуют жители многоквартирных и частных жилых домов, посетители Гурьевского городского краеведческого музея и Сквера металлургов.

В локациях с повышенным абонентским трафиком были задействованы сразу несколько диапазонов. Высокочастотный обеспечивает оптимальную ёмкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Абонентам «МегаФона» стало еще комфортнее пользоваться смартфонами и современными гаджетами. Скорость мобильного интернета 80 Мбит/с и более позволит скачивать «тяжёлые» игры для смартфона или загружать файлы за считанные минуты, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться цифровыми сервисами, образовательными и стриминговыми платформами, которые требуют стабильной передачи данных и малого времени отклика сети.

Для расширения территории покрытия 4G инженеры компании установили дополнительное оборудование с радиусом охвата до 35 км. Благодаря апгрейду телеком-инфраструктуры в зону устойчивого LTE-сигнала попали более 80 улиц в Гурьевске и пригороде, а также СНТ «Путь к садоводству».

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру мобильной сети, ведь потребность в быстром мобильном интернете 4G растет в геометрической прогрессии. Например, в Гурьевске объём переданного трафика за год увеличился на треть, и эта тенденция сохраняется во всём регионе. Наши специалисты выявляют места, где необходимо улучшить качество мобильных услуг, а затем строят новые или модернизируют действующие объекты связи. В 2024 г. компания «МегаФон» в Кемеровской области установила более 30 базовых станций и провела почти 600 мероприятий по модернизации оборудования», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

Развитие сети в Гурьевске и пригороде также расширила зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 83% звонков они совершают в сетях четвёртого поколения. За год показатели выросли на 17%.