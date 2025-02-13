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«Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград

«Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме.

Повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания. Поврежденные участки кабеля подводной линии находились на расстоянии 40 км друг от друга.

8 февраля российское спасательное судно «Сивуч» приступило к проведению восстановительных работ. Для этого «Сивуч» был дополнительно дооснащен специализированный оборудованием: электрогенераторной установкой повышенной мощности, кабельными линейными машинами, грапнелями различных типов, лебедками и др. до требуемого технологического уровня для ремонта подводной линии.

Были восстановлены участки протяженностью 850 и 1,1 тыс. метров. Ситуация осложнялась тем, что ремонтному борту приходилось работать в крайне стесненных условиях морской акватории, чтобы не повредить подводную инфраструктуру третьих лиц, в том числе телекоммуникационные кабели и газопроводы.

Ремонт проведен в сложных погодных условиях – затрудняли работу высокие волны и ледяной дождь со снегом.

Работы выполнены в рамках договора с компанией «Булат» (входит в ГК «Ростелеком») с использованием отечественных материалов и оборудования, успешно зарекомендовавших себя ранее в процессе проведения аварийно-восстановительных работ и длительной эксплуатации.

Авария на ПВОЛС «Балтика» не повлияла на работу инфраструктуры связи и оказание услуг пользователям в Калининградской области — передача данных была организована по резервным каналам связи, отмечают в «Ростелекоме».

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