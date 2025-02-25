CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

МТС помогла югорчанам избавиться от 44 млн спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 г. Антиспам-решения компании, использующие анализ BigData, за это время заблокировали более 15 млн минут нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал почти 44 млн нежелательных звонков, а средняя длительность такого вызова составила около 10 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Чаще всего спам-звонки югорчанам поступали в ноябре. При этом одному жителю Югры в течение года предприняли более 17,5 тыс. попыток дозвониться – это стало рекордной спамерской атакой в регионе.

«Мы фиксируем ежегодный рост числа спам-звонков в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, за год их количество увеличилось вдвое. Справиться с ними помогают современные эффективные решения, которые на основе технологии больших данных проанализируют звонки, а искусственный интеллект поможет заблокировать подозрительные вызовы. Это позволяет югорчанам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры», – сказал директор филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика

Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка

Финтех-компании: программы подготовки ИТ-специалистов оторваны от реалий бизнеса, их нужно менять

Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России

В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза

ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще