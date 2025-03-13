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МТС зарегистрировала VDome plus в реестре отечественного ПО

МТС объявила о внесении BMS-системы для недвижимости VDome plus в реестр российского программного обеспечения (№26727). Экспертным заключением Минцифры России ИТ-решение для создания цифровых сценариев в недвижимости признано полностью отечественным ПО, соответствует всем требованиям и может применяться без ограничений в условиях импортозамещения. Отсутствие НДС на покупку лицензии и универсальность системы позволят упростить и удешевить её интеграцию в проекты госсектора, компаний с госучастием, а также в объекты жилой, коммерческой и отраслевой недвижимости.

VDome plus представляет собой программное ядро для создания цифровых сценариев на базе технологий IoT, ИИ и телекома в жилых комплексах, коммерческой недвижимости, объектах складской инфраструктуры и предприятиях. Программное обеспечение объединяет и координирует все «умные» подсистемы здания — от контроля доступа (СКУД) до видеоаналитики. Оно собирает данные с контроллеров, помогает настраивать сценарии управления и оперативно реагировать на любые события. На базе этого ПО можно выстроить полноценную экосистему умного дома: для жителей это удобное мобильное приложение, а для управляющих компаний и застройщиков — отдельный интерфейс с расширенным набором функций.

ПО отвечает за поддержку и взаимодействие подсистем умного здания, включая системы контроля и управления доступом (СКУД) и видеоаналитику. То есть агрегирует данные с контроллеров, что позволяет настраивать сценарии управления, отслеживать состояние оборудования и моментально реагировать на события. На базе ПО может быть создана экосистема умного дома, которая объединяет мобильное приложение для жителей, а также интерфейсы для УК и застройщика.

BMS-система МТС Vdome plus может быть поставлена в качестве коробочного решения в облаке или адаптировано под запросы заказчика в закрытом контуре. Программное обеспечение поддерживает любые проприетарные и отраслевые протоколы. МТС постоянно расширяет перечень поддерживаемого оборудования, что значительно снижает стоимость внедрения цифровых решений в сферу недвижимости и отличает решение от рыночных аналогов.

«Благодаря регистрации VDome plus в реестре отечественного ПО мы сможем предлагать удобный продукт для цифровизации недвижимости любого класса и назначения. Широкий спектр поддерживаемого оборудования позволяет создавать цифровые сценарии, которые обеспечат бесшовность и качественный пользовательский опыт. Решение уже востребовано как в жилищном и коммерческом строительстве, так и госсекторе, где важны масштабируемость и строгие требования к информационной безопасности», — отметил руководитель IoT-направления МТС Павел Федосов.

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