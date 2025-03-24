Тамбовская область получила первую отечественную базовую станцию от МТС

ПАО «МТС» ввела в эксплуатацию на действующей сети в Тамбовской области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в рабочем поселке Ржакса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отечественная базовая станция обеспечивает жителей Ржаксы высокоскоростным интернетом МТС для комфортного пользования цифровыми сервисами, которые в том числе могут помочь развитию сельхозпредприятий. В 2025 г. в Тамбовской области телеком-оборудование, созданное в России, будет также запущено на сети МТС в населенных пунктах Никифоровского, Сосновского и других районов.

«Отечественная телекоммуникационная инфраструктура необходима Тамбовскому региону, как чернозем. Она должна стать надежной основой для развития высокотехнологичных сервисов — мониторинга транспорта, видеоаналитики, интернета вещей и облачных технологий. Мы планируем расширение покрытия LTE для решения задач цифровизации и импортозамещения в регионе, чтобы каждый житель области мог пользоваться современными технологиями», — сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

Запуск отечественных базовых станций в Тамбовской области – часть общероссийского проекта. Новое российское оборудование вводится в эксплуатацию на сети МТС с конца 2024 г. в разных климатических зонах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до юга России. До конца 2025 г. на сети МТС будет запущено в общей сложности 1000 базовых станций «Иртея».