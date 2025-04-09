«МегаФон» улучшил интернет в садовых обществах Новосибирска

Новосибирские дачники смогут продуктивнее проводить время на участке и не отказываться от комфорта городской жизни. В преддверии садово-полевых работ инженеры «МегаФона» построили базовые станции и модернизировали действующие на территории дачных обществ в Заельцовском районе Новосибирска и пригороде. Интернет и связь позволят скачивать фильмы и файлы, использовать устройства для умного дома и разнообразить досуг после завершения трудового дня. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Садовое товарищество «Восток» расположено в Новосибирском районе и граничит с Центральным Сибирским ботаническим садом. Инженеры оператора установили базовую станцию с 4G-сигналом, который покрыл сразу несколько рядом расположенных дачных обществ и рекреационную зону. Для того, чтобы мобильный интернет оставался доступным даже вдали от станции на обширной лесистой территории, специалисты использовали низкочастотный диапазон. В свою очередь высокочастотный диапазон обеспечил быструю и стабильную передачу данных для большого количества человек.

Часть работ проведена на дачах общества «Рассвет» в Заельцовском районе Новосибирска. Здесь «МегаФон» модернизировал уже существующую станцию. В зону обновленного оборудования вошли не только дачные участки, но и жилой комплекс «Кедровый», а также часть 1-го Мочищенского шоссе.

Теперь владельцы садов могут с головой окунуться в мир растениеводства: загрузить приложения по уходу за цветами и овощами, программы для начинающих ландшафтных дизайнеров, обмениваться фотографиями богатого урожая в чатах или искать рецепты для заготовок на зиму. А вечером быстрый интернет упростит организацию отдыха – можно посмотреть фильмы в онлайн-кинотеатре или провести время за видеоиграми.

«Ежегодно, весной и летом, мы наблюдаем сезонную миграцию новосибирцев на дачи. Параллельно с этим в садовых обществах взлетает потребление мобильного трафика. Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить абонентам привычный городской комфорт, в какой бы локации за пределами Новосибирска они не находились. Работы проводили зимой, чтобы к началу дачного сезона все было готово: сигнал стабилизировали и ускорили мобильный интернет до 60 Мбит/с», – сказал руководитель технического отдела Новосибирского регионального отделения «МегаФона» Андрей Борисенков.