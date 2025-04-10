OCS и КИТ: усиление портфеля российских сетевых решений

Дистрибьютор OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией КИТ — российским разработчиком и производителем сетевого оборудования. В рамках нового партнерства дистрибьютор возьмет на себя продвижение коммутаторов доступа локально-вычислительных сетей (ЛВС) КИТ в корпоративном сегменте. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Решения производителя внесены в реестр Минпромторга и подходят для построения отказоустойчивых и масштабируемых сетей передачи данных, а также создания ИТ-инфраструктуры в различных отраслях.

Благодаря наличию 23 региональных офисов по всей России дистрибьютор поможет производителю расширить географию присутствия и увеличить долю на региональном рынке. Также эксперты OCS готовы организовать для партнеров обучение по продукции КИТ и продемонстрировать возможности решений на примере демообразцов.

«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с компанией КИТ. Игроки рынка заинтересованы в качественном и надежном сетевом оборудовании от российских производителей — по оценкам наших аналитиков, с 2021 г. спрос в этом сегменте вырос на 30%. Логистические возможности и развитая партнерская сеть OCS сделают оборудование КИТ доступным для большего числа потребителей», — сказал Александр Маликов, директор департамента систем связи OCS.