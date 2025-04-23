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МТС завершила строительство ВОЛС к аэропорту Благовещенска

МТС сообщает о запуске волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к аэропорту Благовещенска (Игнатьево) протяженностью 23 километра. Новая ВОЛС позволит повысить надежность работы сети в пригороде Благовещенска и обеспечит дополнительный резерв мощности для строящегося нового терминала аэропорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая ВОЛС с пропускной способностью 10 Гбит/с обеспечивает дополнительным каналом связи аэропорт Благовещенска, а также населенные пункты, расположенные вблизи Игнатьевского шоссе. Запуск телеком-инфраструктуры создает дополнительную емкость сети, повышает ее стабильность и увеличивает покрытие в динамично развивающемся районе. Теперь жители населенных пунктов Радиоцентр, Вадимово, Аэропорт, Игнатьево, Марково, Михайловка и Сергеевка, водители и пассажиры на Игнатьевском шоссе могут с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами и приложениями для работы, учебы и отдыха.

«Аэропорт Благовещенск – главная воздушная гавань областной столицы. Запуск волоконно-оптической линии связи обеспечивает резервный канал для стабильной работы объектов аэропорта, а также создает условия для дальнейшего развития базовой инфраструктуры в этом районе и подключения новых транспортных, логистических и промышленных объектов. Например, нового терминала аэропорта, строительство которого находится на завершающей стадии. Игнатьевское шоссе сегодня, один из динамично развивающихся районов города, где появляются новые микрорайоны, садовые товарищества, увеличивается число жителей, а значит и объем потребления цифровых услуг. Поэтому мы продолжаем развивать и совершенствовать телеком-инфраструктуру, обеспечивая жителей комфортный доступ к сети жителям Благовещенска и гостям Амурской области», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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