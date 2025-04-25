«Т-Банк» запустил сервис для отображения баланса мобильного телефона в банковском приложении

«Т-Банк» запустил сервис, с помощью которого клиенты «Т-Банка» могут отслеживать баланс своего мобильного телефона прямо в банковском приложении и моментально пополнять счет без комиссии. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Сервис экономит клиентам время ― для проверки и пополнения своего мобильного телефона теперь не нужно будет переключаться между приложениями мобильного оператора и банка. Кроме того, клиенты могут настроить автоплатеж, чтобы не забывать пополнять баланс мобильного телефона: оплата будет проходить автоматически при достижении минимального порога баланса телефона или в выбранный клиентом день месяца.

Сервис уже доступен в обновленной версии мобильного приложения «Т-Банка» и работает для абонентов «Билайн». Баланс мобильного телефона доступен в разделе «Платежи», категория — «Мобильная связь».

Михаил Романов, руководитель отдела платежей «Т-Банка»: «Мы опросили наших клиентов и выяснили, что 72% из них посещают приложение мобильного оператора, чтобы просто проверить баланс, а потом идут в банковское приложение пополнить счет. Мы убрали этот лишний шаг — теперь контроль остатка и оплата связи происходят в одном окне, без переключений между приложениями. Совместный проект с "Билайн" стал логичным развитием стратегии "Домафин-банкинга", где приоритет — удовольствие при пользовании нашими сервисами для решения повседневных задач. В будущем "Т-Банк" планирует расширить список поддерживаемых операторов».

Вячеслав Яхин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов «Билайна»: «Клиенты "Билайна" всегда могут рассчитывать на инновационные решения, которые упрощают их жизнь. Запуск сервиса "Живой баланс" в "Т-Банке" делает процесс управления мобильной связью простым и быстрым, а также помогает избежать лишних действий и траты времени при пополнении баланса».