ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт»

Администрация «Волго-Балт» подтвердила успешное прохождение апробации программного обеспечения «Шкипер», предназначенного для управления коллекцией государственных электронных навигационных карт. Об этом CNews сообщил представитель компании Sitronics KT.

Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Система была протестирована на т/х «Алиот» и «Ладожский», что позволило оценить её функциональные возможности и соответствие потребностям судоводителей.

Для опытной эксплуатации было использовано ПО «Шкипер», установленное на ноутбук, и приемник GPS/ГЛОНАСС, что обеспечивает минимальный набор датчиков для работы. Система позволяет планировать маршруты плавания, наносить пользовательские объекты на карты, а также осуществлять мониторинг движения судна в реальном времени. Важными функциями являются сохранение данных пройденного пути и определение местоположения судна на ГЭНК с использованием визуальных ориентиров.

В рамках апробации судоводители прошли обучение по использованию ПО «Шкипер», что включало установку государственных электронных карт и работу в штатном режиме: движение судна и запись трека без настроенного маршрута; настройка/загрузка/выгрузка маршрута и движение по маршруту; использование пользовательских объектов (точки, полилинии, полигоны) и движение по маршруту; обсервация.

По результатам апробации ПО «Шкипер» было отмечено его высокое качество и соответствие потребностям судоводителей для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя при решении задач судовождения. Получены предложения по визуальным улучшениям интерфейса, которые планируется внедрить в сезоне 2025 г.

«Cудоводители положительно оценивают применение решения, удобство использования и эффективность ПО для обеспечения навигационных задач. Внедрение системы повышает уровень безопасности и цифровизации судоходства на внутренних водных путях России», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.