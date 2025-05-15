CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила югорчан от 11 млн нежелательных звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ханты-Мансийского автономного округа за I квартал 2025 г. За это время сервисом «Защитник» заблокировано более 11 млн нежелательных звонков, что больше почти на треть по сравнению с I кварталом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «Защитника» было заблокировано более 2,5 млн минут от спамеров и потенциальных мошенников, что составляет пять лет вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 14 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Банки и финансы»», на втором месте – «Реклама и опросы»», на третьем – «Коллекторы». Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из Югры в I квартале 2025 г. превысило 8000 вызовов. Чаще всего спам-звонки югорчанам поступали в марте 2025 г.

«Жители Ханты-Мансийского автономного округа регулярно подвергаются мошенническим атакам. Понимая эту серьезную проблему, мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от назойливых звонков, совершенствуя решения для борьбы с ними. Например, умные алгоритмы «Защитника» присваивают номерам категории спама, а абонент может выбрать те сферы, от которых не хочет получать звонки. Это позволяет югорчанам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры. Блокировка подозрительных звонков не только сэкономила время пользователям, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от серьезных последствий – потери средств, взлома личных страниц и аккаунтов, утечки персональных данных», – сказал директор филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

США собираются принять радикальный закон, который поставит на уши все соцсети

ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции

Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153