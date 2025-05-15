МТС защитила югорчан от 11 млн нежелательных звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ханты-Мансийского автономного округа за I квартал 2025 г. За это время сервисом «Защитник» заблокировано более 11 млн нежелательных звонков, что больше почти на треть по сравнению с I кварталом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «Защитника» было заблокировано более 2,5 млн минут от спамеров и потенциальных мошенников, что составляет пять лет вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 14 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Банки и финансы»», на втором месте – «Реклама и опросы»», на третьем – «Коллекторы». Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из Югры в I квартале 2025 г. превысило 8000 вызовов. Чаще всего спам-звонки югорчанам поступали в марте 2025 г.

«Жители Ханты-Мансийского автономного округа регулярно подвергаются мошенническим атакам. Понимая эту серьезную проблему, мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от назойливых звонков, совершенствуя решения для борьбы с ними. Например, умные алгоритмы «Защитника» присваивают номерам категории спама, а абонент может выбрать те сферы, от которых не хочет получать звонки. Это позволяет югорчанам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры. Блокировка подозрительных звонков не только сэкономила время пользователям, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от серьезных последствий – потери средств, взлома личных страниц и аккаунтов, утечки персональных данных», – сказал директор филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.