CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Сеть на Новотроицком водохранилище на Ставрополье подготовили к лету

Изменения оценили туристы, ежегодно приезжающие на местные базы отдыха. Специалисты «МегаФона» модернизировали и установили новое телеком-оборудование на побережье Новотроицкого водохранилища. После проведенных работ скорость мобильного интернета на пляжах выросла на 10% и достигла 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор установил в Солнечнодольске и прилегающих поселениях дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑1800. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и значительно повысить скорость скачивания. Теперь абоненты могут загрузить за час до десяти фильмов или целый сезон сериала в формате Full HD.

«Больше 70% местных жителей уже активно готовятся к пляжному сезону: изучают сервисы бронирования, читают о разрешенных местах для купания, ищут прокаты водного транспорта. Чтобы отпуск проходил комфортно, а абоненты всегда оставались на связи и с доступом к скоростному мобильному интернету, техническая служба модернизировала телеком-оборудование не только на побережье, но и по дороге к водохранилищу как со стороны Ставрополя, так и Кавказских Минеральных Вод. Изменения дают возможность пользоваться навигатором и уже в пути бронировать базы отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

По данным оператора, Новотроицкое водохранилище входит в топ самых посещаемых локаций в регионе. Помимо местных жителей, сюда чаще всего приезжают из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Также в 2025 г. пляжным отдыхом на Ставрополье впервые заинтересовались жители Поволжья и Урала: сайты базы отдыха активно посещали абоненты из Ульяновской области и Пермского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153