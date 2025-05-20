Аналитики «МегаФона» определили самый популярный после Москвы и Санкт-Петербурга город для переезда

Самара стала третьим по популярности городом, где ищут недвижимость жители российских городов-миллионников. На первой и второй строчках ожидаемо закрепились Москва и Санкт-Петербург. При этом в разрезе каждого отдельно взятого региона самым востребованным направлением является Москва, а вторым – сам город проживания. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на сайты по поиску недвижимости в январе-апреле 2025 г.

Жители городов-миллионников России чаще всего интересуются покупкой и съёмом жилья в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге, а вот третьим по востребованности городом в этом рейтинге после двух постоянных лидеров стала Самара. В топ-5 вошли также Новосибирск и Екатеринбург.

При этом в разрезе каждого отдельно взятого региона прослеживается общая тенденция: в первую очередь жильё всегда ищут в Москве и в самом городе проживания. А вот третье место от региона к региону может отличаться. К примеру, москвичи после родного города и Санкт-Петербурга чаще стремятся в Краснодар, а у петербуржцев на третьем месте после двух столиц расположился Смоленск.

Согласно статистике, поиском жилья мужчины и женщины занимаются практически в равной степени, перевес в сторону мужчин минимальный (51%), но ситуация разнится от региона к региону. К примеру, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске чаще это женщины, а в Москве, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре – мужчины. Самый активный возраст, в котором ищут жилье – 35-45 лет, «отличился» Красноярск – там жильём больше всех интересуется молодёжь 25+.

При исследовании была изучена статистика поиска недвижимости на тематических сайтах в городах-миллионниках как с учётом запросов самих проживающих в городе, так и без них. Так, топ-5 оказался неизменным при обоих подходах. Например, Самара занимает третью строчку как с учётом интереса самих самарцев, так и при исключении их из числа пользователей, подбирающих недвижимость в городе.