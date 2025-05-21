Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти

В Ленинградской области продолжается масштабный проект по переходу органов исполнительной власти на российское программное обеспечение. Решение о замене иностранных ИТ-продуктов принято в соответствии с Указом Президента РФ №166. Заказчиком проекта выступил Оператор электронного правительства Ленинградской области (ОЭП), генеральным подрядчиком — «ВымпелКом» (бренд билайн), технологическим партнером — продуктово-сервисная компания ICL Services.

В рамках проекта проводится миграция рабочих станций государственных служащих на операционную систему РЕД ОС с офисным пакетом «Р7-Офис» в целях обеспечения технологической независимости и устойчивости критической информационной инфраструктуры региона.

Проект охватывает более 2 300 автоматизированных рабочих мест в 46 органах исполнительной власти, включая ключевые комитеты правительства Ленинградской области. Проведен детальный аудит существующего парка техники, программного обеспечения и периферии, сформированы технические требования и разработан единый стандарт импортозамещенного АРМ.

Для управления рабочими местами внедряется система «Колибри-АРМ» — разработка ICL Services. Она позволяет централизованно устанавливать и обновлять операционные системы, управлять программным обеспечением, а также контролировать соответствие АРМ системным и отраслевым требованиям. Это особенно важно в условиях сложной, распределенной ИТ-инфраструктуры регионального управления.

Проект находится в активной стадии реализации: завершается формирование базового образа ОС, идет подготовка к установке, резервному копированию и настройке рабочих мест. Поддержка пользователей РЕД ОС будет осуществляться через выделенную линию технической поддержки и форму обратной связи.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками билайна: «Проекты такого масштаба — важный шаг в развитии технологического суверенитета. Участие в переходе Ленинградской области на отечественное ПО — важная задача для нас как технологического партнера. Комплексная экспертиза билайна в сфере интеграции, связи и информационной безопасности позволяет предлагать государственным заказчикам решения, соответствующие и законодательным, и технологическим требованиям».

Азат Фахрутдинов, замдиректора по развитию бизнеса ICL Services: «Этот проект стал для нас логичным шагом после масштабной трансформации ИТ-инфраструктуры госорганов Республики Татарстан, которую мы реализовывали вместе с Минцифрой региона. Мы продемонстрировали, что переход на отечественные ОС в госструктурах – это реальная задача, если подойти к ней системно. Сейчас, в Ленинградской области, мы использовали весь накопленный опыт, от глубокой аналитики инфраструктуры до развертывания собственной системы централизованного управления АРМ. Мы очень гордимся нашим вкладом в достижение технологического суверенитета России».

Опыт Ленинградской области — один из технологически выверенных примеров перехода региональных органов власти на отечественное программное обеспечение. Подробнее о возможностях комплексного импортозамещения, продуктах и решениях билайна для госсектора можно узнать на стенде компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Команда билайна будет рада поделиться опытом, обсудить задачи и начать диалог о сотрудничестве.

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