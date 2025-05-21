«МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Кингисеппе

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для арендаторов и посетителей торгового центра «Вернисаж» в Кингисеппе. Теперь скорость интернета внутри здания может достигать 70 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в складских помещениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Стабильное соединение позволяет покупателям в любую минуту отправить через мессенджеры фото и видео понравившихся вещей, изучить расписание кинотеатра и трейлеры заинтересовавших фильмов, без проблем оплатить покупки по СБП и вызвать по приложению такси. Только за апрель абоненты «МегаФона» прокачали здесь 10,8 ТБ интернет‑данных, что на 45% больше, чем израсходовали абоненты в соседнем Левобережном микрорайоне города.

Новое телеком-оборудование установлено как внутри молла, так и снаружи и работает в низко- и среднечастотном диапазоне, что дает оптимальное распространение сигнала, лучшее проникновение и скорость интернета до 70 Мбит/c.

«"Вернисаж" один из самых популярных комплексов Кингисеппа. Мы стремимся обеспечить безупречное качество связи даже в условиях высокой нагрузки, поэтому модернизация сети в торговом центре стала приоритетом. За счет внедрения современных технологий и оптимизации инфраструктуры мы повысили пропускную способность сети, гарантируя стабильный сигнал для клиентов и арендаторов. Это позволяет не только улучшить пользовательский опыт, но и поддерживать бизнес-процессы, требующие быстрого и надежного подключения», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

По данным аналитиков оператора, рост интернет-трафика в торговом центре начинается в пятницу и достигает своих максимальных значений в субботу. Меньше всего передачей данных посетители пользуются в среду. Наиболее «общительным» днем по итогам апреля 2025 г стало воскресенье.