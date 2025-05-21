«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупнейшей московской усадьбы

За первые четыре месяца 2025 г. жители и гости столицы стали прогуливаться по территории московских усадеб на 26% чаще, а использование мобильного трафика увеличилось на 11%. Для того, чтобы посетители объектов культурного наследия могли делиться впечатлениями в режиме реального времени, пользоваться картами, мессенджерами и видеосервисами, «МегаФон» ускорил мобильный интернет в музее-усадьбе «Кузьминки» — одном из самых популярных исторических парков столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, задействовав в них сразу несколько диапазонов — от низкочастотных до высокочастотных. Низкочастотные лучше проникают в здания и обеспечивают стабильную голосовую связь, как внутри зданий на территории усадеб, так и снаружи. Среднечастотные и высокочастотные диапазоны (LTE-1800 и LTE-2100) обеспечивают равномерное покрытие по всей локации и стабильную скорость мобильного интернета.

На всей территории усадьбы теперь поддерживается технология VoLTE, благодаря которой можно звонить и одновременно использовать мобильный интернет без потери в качестве сигнала. Телеком-оборудование также оснащено технологией MIMO 4х4 — одновременная передача больших объемов данных по параллельным каналам связи помогает максимально эффективно использовать сеть и сохраняет качественное соединение даже в часы ее высокой нагрузки.

«Кузьминки — это не просто зеленая зона столицы, а место соединения истории, культуры и семейного досуга. Мы видим, как растет интерес москвичей и туристов к подобным маршрутам, и идем в ногу с этим трендом. Наши инженеры постарались сделать прогулки в этом историческом месте еще более комфортными, а мобильный интернет быстрым — теперь средняя скорость передачи данных в этой локации превышает 30 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Музей-усадьба «Кузьминки» — это архитектурный комплекс XVIII–XIX веков с живописными пейзажами, прудами и историческими постройками. В разное время им владели промышленник Григорий Строганов и князь Михаил Голицын. Сейчас это самая большая по числу объектов (более 20) усадьба на территории Москвы, однако немалая часть — новоделы. Территория усадьбы стала одним из основных мест в столице для прогулок, съемок фильмов и сериалов, выставок и фестивалей.