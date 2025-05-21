Ozon и Т8 провели успешную модернизацию

Ozon и Т8 реализовали проект по модернизации и масштабированию сети связи, обеспечив высокую пропускную способность и надежность сети передачи данных между дата-центрами маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Т8.

Несколько лет подряд Ozon показывает высокие темпы роста. Пропорционально увеличивается и нагрузка на ИТ-системы, поэтому компания расширяет собственную ИТ-инфраструктуру по модели Colocation (колокейшн). В числе основных технических задач проекта стало увеличение емкости DWDM-сети при минимально занятом стойко-месте. Для Ozon важна бесперебойная работа всех сервисов, поэтому компания обозначила требования по высокой отказоустойчивости оборудования, внедрении систем контроля и мониторинга, а также сервисную поддержку от вендора.

Компания Т8 выиграла конкурс, предложив техническое решение, соответствующее требованиям Ozon, более выгодное экономически и при этом не уступающее техническим решениям иностранных вендоров. После поставки оборудования в течение двух недель были проведены пуско-наладочные работы, в результате чего дата-центры и узлы агрегации были запущены в эксплуатацию.

«Высокая экспертиза и сотрудничество Ozon и Т8 обеспечили выполнение всех работ согласно стандартам обеих компаний. Отдельной задачей был переход на 400G клиентские интерфейсы в ядре DCI. Отмечу слаженную совместную работу, компетенции и возможности объединенной команды инженеров внедрения, которая была создана специально под проект модернизации и смогла реализовать полный спектр высокотехнологичных работ. Зачастую эффективность кроется в открытом диалоге.», — сказал Иван Терентьев, руководитель отдела сетевых технологий Ozon.

Техническим решением проекта стало внедрение флагманских разработок Т8 — двухюнитовой DWDM-платформы V2 DCI в форм-факторе Rack Mount и системы управления NMS «Титан» для управления сетевой инфраструктурой.

Ключевые параметры проекта: скорость на одной длине волны: 400G; пропускная способность на 2U шасси: 2,4T с возможностью апгрейда до 3,2Т. При дальнейшей модернизации сети и переходе на транспондеры с клиентскими интерфейсами 400GE общая емкость шасси составит 6.4Т; система управления: NMS «Титан».

Каналы связи построены по топологии «точка-точка»; максимальное расстояние между дата-центрами – 80 км. Общая протяженность оптической инфраструктуры проекта составляет 400 км.

Реализованное Т8 решение также обеспечило дополнительное резервирование сети. Мультивендорный подход позволяет Ozon модернизировать инфраструктуру, повышает общую отказоустойчивость сети для стабильной работы всех сервисов компании.