CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь
|

В Хабаровском отделении «МегаФона» новый руководитель

Директором регионального отделения «МегаФона» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области назначен Илья Челышев. С 2021 г. он руководил «МегаФоном» в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В новом регионе перед топ-менеджером стоят задачи по реализации телеком-стратегии на массовом и корпоративном рынках, а также наращиванию абонентской базы в ключевом регионе Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Илья Челышев работает в «МегаФоне» с 2019 г. Сначала руководил развитием корпоративного бизнеса в Магаданской области и на Чукотке, затем возглавил региональное отделение компании.

«В Хабаровском крае я намерен сосредоточить усилия на продвижении цифровых проектов компании для бизнеса и госструктур, используя индивидуальные решения, адаптированные под конкретные потребности клиентов. Также мы продолжим развивать телеком-сеть в Хабаровском крае и ЕАО, строить и модернизировать базовые станции и линии связи, расширять покрытие и делать современную связь доступной для наших абонентов. В регионе я продолжу движение компании по пути цифровизации, инновационного развития и надежного партнерства», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае и ЕАО Илья Челышев.

ilya_chelyshev.jpg

МегаФон
Директором регионального отделения «МегаФона» в Хабаровском крае и Еврейской автономной области назначен Илья Челышев

Хабаровский край входит в число приоритетных регионов для «МегаФона». Компания развивает телеком-сеть четвертого поколения в городах и сельских поселениях, как за счет собственных инвестиционных решений, так и в сотрудничестве с органами власти. В регионе присутствуют крупный логистический бизнес, предприятия энергетики, налажено машиностроение, развиваются различные туристические направления. Это те сферы, где актуальна реализация ИТ-решений, обеспечивающих автоматизацию и безопасность производственных процессов, помогающих сохранить высокий уровень клиентского сервиса.

«Хабаровский край — территория c большим потенциалом развития телеком-услуг в сфере крупного бизнеса и государственного сектора. Нашей компании важно быть включенной в цифровую повестку ключевого региона Дальнего Востока. Уверен, что управленческий опыт и профессиональные компетенции Ильи помогут Хабаровскому отделению выйти на следующий уровень развития в предоставлении услуг связи и оперативно адаптироваться к изменениям на рынке», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Илья Челышев сменил на посту руководителя отделения Дмитрия Оловянникова, который занял пост директора отделения «МегаФона» в Новосибирске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Крупный сотовый оператор почти три года не замечал вирусы в своих ИТ-системах

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153