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В Мурманске ускорили интернет для жителей многоэтажек

«МегаФон» модернизировал сеть в спальных микрорайонах областной столицы. Благодаря проведенным работам в смартфонах мурманских абонентов скорость интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Мурманске ведется строительство новых жилых комплексов в Первомайском и Ленинском округах. В связи c этим увеличивается нагрузка на уже существующую инженерную инфраструктуру, в том числе на телекоммуникационную. Чтобы жители города везде чувствовали себя комфортно и имели возможность пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками, инженеры «МегаФона» модернизировали существующие базовые станции и ввели в эксплуатацию дополнительные телеком-объекты.

Новое оборудование обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей, увеличенную скорость мобильного интернета, а также уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на территории спальных микрорайонов, в том числе внутри зданий и помещений.

Абоненты уже заметили улучшение качества связи в жилых микрорайонах, магазинах и кафе, государственных, медицинских и образовательных учреждениях. Также в зоне действия построенных базовых станций находятся городская достопримечательность «Великая Мурманская стена», и Кольский парк с качелями.

Теперь можно пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях и с совершенным качеством Сети — слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в домашних условиях, обмениваться файлами за несколько секунд и др.

«Подход, которого придерживается компания в развитии телеком-инфраструктуры, обеспечивает стабильную и качественную работу десятков тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет-трафика. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет наиболее интенсивно. Например, после проведенной модернизации в Октябрьском округе стали доступны цифровые сервисы на скорости до 30 Мбит/с. Благодаря этому можно смотреть фильмы и сериалы онлайн без Wi-Fi», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

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