Кузбассовцы предпочитают домашний и мобильный интернет от одного оператора

МТС проанализировала предпочтения интернет-пользователей в Кемеровской области. Число абонентов оператора, которые пользуются мобильной и фиксированной связью одновременно, за год выросло на треть. Кроме того, кузбассовцы стали чаще пользоваться домашним интернетом на высоких скоростях – от 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество конвергентных, то есть пользующихся одновременно мобильной связью и домашним интернетом, абонентов МТС в Кузбассе на начало мая 2025 г. увеличилось год к году на 35%. А доля таких абонентов от общего количества пользователей домашнего интернета и ТВ за 12 месяцев выросла до 75%. В среднем один конвергентный абонент пользуется четырьмя услугами: вместе с домашним интернетом жители региона подключают интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром.

Из других тенденций – кузбассовцы выбирают для дома более быстрый интернет. Так, с начала 2025 г. число подключений к сети МТС на скорости от 500 Мбит/с в Кемеровской области выросло в три раза. Это объясняется большим количеством гаджетов, работающих в домашней сети, и ростом потребления «тяжелого» контента, например, онлайн-видеоигр.

«Все больше россиян в целом и кузбассовцев в частности предпочитает получать разные услуги связи от одного поставщика. Прежде всего эта тенденция связана со стремлением сэкономить: как правило, самые выгодные на рынке предложения – конвергентные. Получается в среднем на 40% дешевле, чем если бы пользователь платил за каждую услугу по отдельности. Во-вторых, управлять всеми услугами через одно приложение и платить с одного счета и удобно. Такой подход делает расходы на связь максимально прозрачными», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.