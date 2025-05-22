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Мошенники пытались дозвониться красноярцу 7219 раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала активность телефонных мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца в Красноярском крае было заблокировано в полтора раза больше нежелательных вызовов, чем за тот же период 2024 г. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков одному абоненту достигло более 7000 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего МТС оградила красноярцев от 16 млн нежелательных звонков. Продолжительность всех заблокированных вызовов составила более 3 млн минут. Жителю Красноярского края спамеры пытались дозвониться более 7000 раз с начала 2025 г. — это в среднем по 80 звонков в день.

Самым активным у мошенников месяцем стал март 2025 г.: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце более 6 млн сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль 2025 г. с 5 млн заблокированных звонков. Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.

«Мы видим, что наша умная система блокировки спама востребована и достаточно эффективна. Мы ограничили красноярцев и жителей края от часов ненужных и даже опасных разговоров. Но не стоит забывать, что все-таки самое главное — это бдительность. Только соблюдая нехитрые правила осторожности можно избежать серьезных неприятностей», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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