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«Перекрёсток» автоматизирует управление оборудованием 80% магазинов до конца 2025 года

Торговая сеть «Перекрёсток» объявила о запуске второго этапа реализации проекта «умный магазин». 80% супермаркетов сети к концу 2025 г. будут подключены к системе автоматизированного управления и контроля за оборудованием. Это позволит повысить эффективность эксплуатации инженерного и технологического оборудования, сократить время реагирования на инциденты на 10 часов, а также снизить энергопотребление в торговых точках в среднем на 9,9%.

«Умный магазин» — это система для управления оборудованием магазинов в режиме реального времени. Система позволяет добиться полной автоматизации процессов в трёх ключевых группах объектов энергопотребления: климатическое оборудование, холодильное оборудование, освещение. В дальнейшем планируется подключить к «умному магазину» кофемашины, печи для приготовления хлебобулочных изделий и пиццы, холодильное оборудование для готовой еды, а также цифровое оборудование – включая ИТ-инфраструктуру, рекламные носители и роботов-уборщиков.

Одним из ключевых преимуществ системы является автоматизация взаимодействия с подрядчиками и службой эксплуатации. «Умный магазин» самостоятельно отслеживает работоспособность оборудования, регистрирует неисправности и обеспечивает вызов инженеров без участия сотрудников магазинов. Это значительно – в среднем на 10 часов – сокращает время реагирования на поломки и позволяет минимизировать простои оборудования.

Система также регулирует нагрузку на оборудование и освещение с учётом режима работы супермаркета текущей температуры в помещениях и на улице, контролируя расход энергии и утечки фреона. Таким образом система позволяет создавать комфортный климат в магазинах и экономить электроэнергию: в среднем до 9,9%.

Первый этап внедрения «умного магазина» в «Перекрёстке» начался в 2019 г. В рамках последующих фаз реализации проекта система была установлена в 600 супермаркетах.

«Инновации для повышения эффективности работы супермаркетов – один из наших стратегических приоритетов. Второй этап проекта “умный магазин” позволит создать ещё более комфортные условия для наших покупателей и значительно повысить эффективность эксплуатации оборудования, сократив время его простоя. Важным дополнительным результатом проекта является сокращение объёмов энергопотребления в большинстве супермаркетов сети», — отметил Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса сети «Перекрёсток».

Расширение системы «умный магазин» вносит вклад в достижение цели устойчивого развития Х5 по снижению выбросов парниковых газов через повышение энергоэффективности. «Перекрёсток» развивает и другие проекты в этом направлении, в том числе сеть перевела часть супермаркетов на приобретение электроэнергии от атомной генерации.

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